Slow Parade – Slow Fest Bordeaux Bordeaux

Slow Parade – Slow Fest 28 septembre et 11 octobre Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-28T10:00:00 – 2025-09-28T12:30:00

Fin : 2025-10-11T10:00:00 – 2025-10-11T12:30:00

De la motivation, des muscles et un vélo : c’est ce qu’il vous faudra pour vous joindre aux Slow Parades du FAB entre Bordeaux et Saint-Médard ! Au programme : une musique irrésistible et du bonheur.

dim 28 sept à 10h, maison écocitoyenne, Bordeaux vers Saint-Médard

sam 11 oct à 14h Place de la République, Saint-Médard vers Miroir d’eau, Bordeaux

durée : 2h30

gratuit sur réservation helloasso.com/associations/slowfest

en partenariat avec la Ville de Bordeaux et le FAB

et si vous veniez à vélo ?