Slow session Bar Le Contre-Temps Moncontour jeudi 23 avril 2026.
Bar Le Contre-Temps 2 Rue de la Porte d’En Haut Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23 21:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Musique bretonne et irlandaise ouvert aux amateurs. .
Bar Le Contre-Temps 2 Rue de la Porte d’En Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86
L’événement Slow session Moncontour a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor