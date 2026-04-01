Slow Sunday

Venez vivre un moment unique dans un cadre intime, au sein d’une maison privée, autour d’un authentique déjeuner traditionnel du Sud de l’Inde, préparé avec attention par notre hôte, Atchana.

Cette rencontre est une véritable expérience culturelle et sensorielle, pensée pour éveiller les sens et ouvrir un espace de découverte, de partage et de créativité.

Le repas est présenté de manière traditionnelle, sur une feuille de bananier fraîche, permettant d’apprécier la richesse et la simplicité de la cuisine du Sud de l’Inde à travers ses saveurs, ses arômes et ses textures. L’expérience invite à manger en pleine conscience, à être présent, et à savourer chaque élément avec curiosité et gratitude.

Cet après-midi est une invitation à ralentir, à partager un temps ensemble, et à se relier à travers la nourriture, la conversation et l’énergie du groupe, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Après le repas, nous nous réunissons pour un cercle de Storytelling Créatif, détendu et ludique. Chaque participant dessine puis partage son histoire personnelle, inspirée par les sensations, les émotions, les souvenirs ou les réflexions éveillés par l’expérience.

Ce moment transforme le repas en un espace d’expression artistique et de connexion, où la cuisine devient source d’inspiration et de lien.

MENU DU DÉJEUNER :

Riz, Sambar, Rasam, Medhu Vada, Pachadi à l’oignon, Poriyal de saison, Varuval de saison, Kootu de saison, Pickle (condiment), Apalam, Payasam.

Il s’agit d’un menu végétarien.

Veuillez noter que les plats peuvent contenir des arachides, des produits laitiers et différentes épices indiennes.

ORGANISÉ ET CURATÉ PAR :

Atchana – Hôte | Curatrice culinaire du Sud de l’Inde

Kash – Coach en bonheur & Facilitatrice de communauté

Reservation

Afin de préserver l’aspect intimiste et accessible de ce rassemblement, nous vous proposons deux options pour rejoindre le cercle :

Réserver votre place : Un acompte de 10 € sécurise votre participation dès aujourd’hui. Le solde restant de 10 € pourra être réglé en espèces à votre arrivée le dimanche.

Un sécurise votre participation dès aujourd’hui. Le solde restant de pourra être réglé en espèces à votre arrivée le dimanche. Paiement complet : Vous pouvez également choisir de régler la totalité des 20 € à l’avance pour une arrivée en toute sérénité.

Les places étant limitées afin de garantir une atmosphère chaleureuse et privilégiée, les réservations sont confirmées par ordre d’arrivée. Capacité limitée à 10 invités.

Une immersion gourmande alliant saveurs authentiques du sud de l’Inde et partage de récits créatifs.

Le dimanche 12 avril 2026

de 12h30 à 15h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T15:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T12:30:00+02:00_2026-04-12T15:30:00+02:00



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