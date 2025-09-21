Slow Up des 3 Pays Huningue

Slow Up des 3 Pays Huningue dimanche 21 septembre 2025.

Slow Up des 3 Pays

place Abbatucci Huningue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Les Trois pays à pied, à vélo et à roller ! Sur 70 kilomètres, le circuit mène à travers la Suisse, l’Allemagne et la France et tout le long du parcours tout un programme d’activité est déployé pour séduire les participants !

Avec un total de 62 km interdits aux véhicules motorisés, 6 traversées du Rhin, 2 imposants passages de centrales électriques, des centres historiques et un programme multiculturel, le slowUp des Trois Pays offre une large palette d’impressions. Des animations, de la musique et un service de restauration jalonnent ce parcours sans point de départ ni d’arrivée, les participants pouvant commencer et arrêter où ils le souhaitent.

Point d'information et restauration dès 10h sur la place Abbatucci à Huningue

place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +41 61 283 00 00

English :

The Three Countries on foot, bike and rollerblades! The 70-kilometer route takes you through Switzerland, Germany and France, with a full program of activities all along the way!

German :

Die drei Länder zu Fuß, mit dem Fahrrad und auf Inline-Skates! Auf 70 Kilometern führt die Tour durch die Schweiz, Deutschland und Frankreich und entlang der Strecke wird ein ganzes Programm an Aktivitäten entfaltet, um die Teilnehmer zu verführen!

Italiano :

I Tre Paesi a piedi, in bicicletta e con i rollerblade! Il percorso di 70 chilometri si snoda tra Svizzera, Germania e Francia, con un ricco programma di attività che invoglia i partecipanti a percorrerlo!

Espanol :

¡Los Tres Países a pie, en bicicleta y en patines! La ruta de 70 kilómetros recorre Suiza, Alemania y Francia, con un completo programa de actividades para tentar a los participantes a lo largo del camino

