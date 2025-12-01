Slow visites de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence » Musée Bourdelle PARIS

Slow visites de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence » Musée Bourdelle PARIS dimanche 14 décembre 2025.

Dans un esprit de lenteur et de pleine présence, cette slow visite menée à deux voix par la sophrologue Gaëlle Piton et la médiatrice Amélie Dubois, vous invite à une rencontre sensorielle et méditative avec l’œuvre puissante et organique de Magdalena Abakanowicz. Portés par la sophrologie et la méditation, explorez autrement les matières, formes et forces symboliques de cette grande figure de l’art textile et sculptural. Une expérience sensible et intime pour redécouvrir l’art au rythme du corps et de l’instant.

L’activité est liée à l’exposition temporaire Magdalena

Abakanowicz. La trame de l’existence

Une slow visite menées à deux voix, par la sophrologue Gaëlle Piton et la médiatrice Amélie Dubois.

Le dimanche 12 avril 2026

de 09h00 à 10h30

Le dimanche 15 février 2026

de 09h00 à 10h30

Le dimanche 14 décembre 2025

de 09h00 à 10h30

payant

De 5 à 7 euros.

À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T10:00:00+01:00

fin : 2026-04-12T13:30:00+02:00

Date(s) : 2025-12-14T09:00:00+02:00_2025-12-14T10:30:00+02:00;2026-02-15T09:00:00+02:00_2026-02-15T10:30:00+02:00;2026-04-12T09:00:00+02:00_2026-04-12T10:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/slow-visites-de-lexposition-magdalena-abakanowicz +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle