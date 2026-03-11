SLOW’BRAC

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Fondé en 2018, le festival Slow’Brac est devenu un événement incontournable dédié à la promotion des pratiques de bien-être. Véritable vitrine pour les professionnels, il permet au public de découvrir une grande diversité de savoir-faire à travers des ateliers, des stands de praticiens et un marché artisanal. Fort de son succès, le festival monte en puissance chaque année en accueillant des conférenciers de renommée nationale et internationale. Un espace restauration complète cette expérience immersive, pensée pour offrir à chacun des clés de détente et de découverte dans un cadre privilégié. .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 30 34 72 23 aubracbienetre@gmail.com

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English :

L’événement SLOW’BRAC Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien