Slum Village New Morning Paris

Émergeant des rues dynamiques de Conant Gardens à Detroit, Slum Village n’est pas simplement un groupe de musique, mais une fraternité soudée par l’amitié et une passion commune pour la musique. Fondé au début des années 1990 par T3, Baatin et l’iconique J Dilla (également connu sous le nom de Jay Dee), le groupe est rapidement devenu un pilier de la scène hip-hop de Detroit.

L’influence durable de J Dilla a continué à façonner le groupe, avec son protégé et producteur nominé aux Grammy Awards, Young RJ, qui a rejoint le groupe en tant que rappeur en 2009. Sous la direction de T3 et Young RJ, Slum Village a continué à innover, produisant des albums acclamés comme « Trinity » avec le titre phare « Tainted », et « Detroit Deli », incluant le single populaire « Selfish » avec Kanye West et John Legend.

T3 et Young RJ ont joué un rôle clé dans la préservation et l’expansion de l’héritage du groupe, menant à des albums ultérieurs comme « Villa Manifesto » et « YES », qui incluent des productions posthumes de Dilla. Aujourd’hui, Slum Village reste un nom célébré dans le monde du hip-hop de Detroit. Avec plus d’une décennie de collaboration, T3 et Young RJ restent fidèles à l’éthique fondatrice du groupe tout en y insufflant une nouvelle vitalité et une énergie contagieuse. Leurs récents travaux, incluant les singles « Request », « Factor », « So Superb » et l’album acclamé « F.U.N. » avec des artistes comme Cordae, Larry June, Elijah Fox et Eric Roberson, mettent en lumière leur engagement continu à repousser les limites et à enthousiasmer le public à travers le monde.

Explorez leur parcours musical et découvrez les sons qui ont fait d’eux des légendes du hip-hop.

Le lundi 03 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 33 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251103-6319-slum-village.html