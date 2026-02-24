SMA Salon des métiers de l’Alternance Parc des Expositions Marseille

SMA Salon des métiers de l’Alternance

Du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026 de 9h30 à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-06 09:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-06

Nouvelle édition du salon Apprentissage Alternance et Métier à l’attention des jeunes, de leurs familles et des professionnels.Etudiants

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2, +3 ou +4 ? ous pouvez y trouver un métier, une formation, une entreprise.

Rencontrer des professionnels de l’orientation, échanger avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations.

Assister aux conférences de l’Etudiant et poser toutes vos questions.



Chaque visiteur s’inscrit au salon physique et reçoit son invitation à présenter à l’entrée du salon l’inscription individuelle est gratuite et obligatoire. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Another edition of the Apprentissage Alternance et Métier trade show for young people, their families and professionals.

