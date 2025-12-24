SMAConnexion 2026, Cahors
Les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) d’Occitanie s’unissent pour créer SMAConnexion, des concerts entièrement gratuits qui valorisent à la fois les salles du territoire et les artistes qu’elles accompagnent
Les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) d’Occitanie s’unissent pour créer SMAConnexion, des concerts entièrement gratuits qui valorisent à la fois les salles du territoire et les artistes qu’elles accompagnent. À travers 3 mini tournées de 3 dates chacune, SMAConnexion offre une traversée musicale qui invite les publics à découvrir la richesse, la diversité et le rôle essentiel des SMAC dans l’écosystème culturel régional. .
English :
La Faille + Genre Genre + Bäm
Occitanie?s Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) have joined forces to create SMAConnexion, free concerts that promote both the region?s venues and the artists they support
