Smail Benhouhou Quartet Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Smail Benhouhou Quartet

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 19h30. Roll'Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La salle voûtée, en pierre, cave à l’acoustique parfaite, offre un lieu d’expression pour des concerts, généralement consacrés au jazz et aux musiques improvisées, mais sait aussi accueillir un concert de musique classique, baroque, ou un récital lyrique.

Avec le Smail Benhouhou Quartet, nous invitons à un voyage haut en couleurs, depuis les rives de la Méditerranée jusqu’aux Caraïbes, en passant par l’Afrique subsaharienne.







Natif d’Alger, Smail a côtoyé de grands noms tels Munyungo Jackson, Chico Freeman,Djamel Laroussi, Aziz Sahmaoui, Karim Ziad, Decebal Badila, Mokhtar Samba, l’Orchestre National de Barbès (…). Riche et éclectique, sa musique emprunte volontiers au genre Chaabi et à la musique des Gnawas.



Pour l’occasion, Smail Benhouhou piano, présentera en grande partie, des compositions originales !



Il sera accompagné par une équipe talentueuse, qu’on ne présente plus:



Luca Scalambrino batterie

Willy Quiko contrebasse

Adhil Mirghani percussions ( derbouka, karkabou, bongos). .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The vaulted stone cellar, with its perfect acoustics, is the perfect venue for concerts, generally devoted to jazz and improvised music, but also for classical and baroque music and opera recitals.

German :

Der Gewölbesaal aus Stein, ein Keller mit perfekter Akustik, bietet einen Ort für Konzerte, die in der Regel dem Jazz und der improvisierten Musik gewidmet sind, kann aber auch ein Konzert klassischer oder barocker Musik oder ein lyrisches Recital beherbergen.

Italiano :

La cantina a volta e in pietra, con la sua acustica perfetta, è il luogo ideale per i concerti, generalmente dedicati al jazz e alla musica improvvisata, ma può anche ospitare un concerto di musica classica o barocca o un recital d’opera.

Espanol :

La bodega abovedada y construida en piedra, con una acústica perfecta, es el lugar ideal para conciertos, generalmente dedicados al jazz y a la música improvisada, pero también puede acoger un concierto de música clásica o barroca o un recital de ópera.

