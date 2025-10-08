SMALA s’invite chez GAYA ! GAYA Paris

SMALA s’invite chez GAYA ! GAYA Paris mercredi 8 octobre 2025.

SMALA s’invite chez GAYA ! GAYA Paris 8 – 11 octobre Sur inscription

Du 8 au 11 oct, GAYA accueille SMALA pour une parenthèse ludique et durable : ateliers, rencontres et découvertes pour célébrer la mode enfant éthique et les gestes éco-responsables.

**Du 8 au 11 octobre, la boutique parisienne GAYA accueille SMALA : la marque enfant de la mode durable, accessible et facile.**

GAYA et SMALA s’associent autour d’une vision commune : célébrer les gestes qui font du bien à la planète — pédaler plutôt que prendre sa voiture, donner une seconde vie aux vêtements trop petits. Ensemble, et pendant ces quatre jours, ils vous invitent à découvrir leurs univers, et vivre une parenthèse ludique et inspirante, placée sous le signe de la créativité et du plaisir de consommer autrement.

Des activités et des rencontres.

Pour l’occasion, GAYA & SMALA donnent rendez-vous mercredi 08/10 et samedi 11/10 pour des ateliers ludiques autour des petits gestes qui font du bien à la planète.

**“Je pimpe mon vélo”**

Créer oui, mais gaspiller non ! Les ateliers veillent à préserver un maximum de circularité en en récupérant les vêtements non revendus SMALA.

Quand : Mercredi 8 octobre

Sessions : 14h30 et 15h30

Âge : à partir de 4ans

Durée : 45 minutes à 1h

Tarif : 10€ l’entrée

Capacité : places limitées à 12 enfants.

Inscription : [ICI](https://www.eventbrite.fr/e/atelier-upcycling-fabrication-de-franges-de-velo-a-accrocher-au-guidon-tickets-1764263392299?aff=oddtdtcreator) pour la fabrication de franges de vélo à accrocher au guidon ; [ICI](https://www.eventbrite.fr/e/atelier-upcycling-fabrication-de-mon-porte-cle-gaya-tickets-1764514744099?aff=oddtdtcreator) pour la fabrication de mon porte-clé GAYA

**“La Boum GAYA x SMALA”**

Pendant 1h30, GAYA et SMALA transforment la boutique en terrain de fête. Vos kids vont swinguer en musique : open bonbecs et barbes à papa !

Quand : Samedi 11 octobre

Sessions : 15h30 à 17h00

Âge : à partir de 1an

Durée : 1h30

Tarif : Entrée Libre Capacité : place limité à 30 enfants Inscription : dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T19:00:00.000+02:00

1



GAYA 93 quai de valmy, 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris 75010 Paris