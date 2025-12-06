SMALL MARKET Montpellier

SMALL MARKET

2 Rue de la Salle l’Évêque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Hey, vous, amoureux de Noël et du fait-main, ça fait plusieurs années qu’on vous promet le retour de notre événement de créateurs, dédié aux petites entreprises … mais on attendait le lieu p.a.r.f.a.i.t et nous avons fini par le dénicher !

On vous présente donc notre Small Market Montpelliérain

Au programme des créations artisanales dans l’air du temps, des ateliers DIY, et surtout un lieu intimiste où faire son shopping de Noël dans une ambiance privilégiée.

6 et 7 Décembre 2025

Hôtel de Girard

10H ~ 18H

Vous pourrez déguster un chocolat chaud et découvrir l’univers de nos merveilleux exposants !

Créateurs, et jeunes marques, pour vous inscrire, rendez-vous ici dès à présent contact@agence-couture.com

Places très limitées. .

2 Rue de la Salle l’Évêque Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 06 64

English :

Hey, all you Christmas and handmade lovers, we’ve been promising you the return of our designer event dedicated to small businesses for several years now? but we’ve been waiting for the perfect venue, and we’ve finally found it!

And so we present our Montpellier Small Market

German :

Hey, ihr Weihnachts- und Handarbeitsliebhaber, seit mehreren Jahren versprechen wir euch die Rückkehr unseres Kreativ-Events, das den kleinen Unternehmen gewidmet ist… aber wir haben auf den richtigen Ort gewartet und ihn endlich gefunden!

Wir stellen Ihnen also unseren Small Market in Montpellier vor

Italiano :

Ciao a tutti voi appassionati di Natale e di handmade, sono diversi anni che vi promettiamo il ritorno del nostro evento di design dedicato alle piccole imprese , ma abbiamo aspettato il luogo perfetto e finalmente l’abbiamo trovato!

Ecco quindi il nostro Piccolo Mercato di Montpellier

Espanol :

Hola a todos los entusiastas de la Navidad y del handmade, llevamos varios años prometiéndoos el regreso de nuestro evento de diseño dedicado al pequeño comercio … pero hemos estado esperando el lugar perfecto y ¡por fin lo hemos encontrado!

Así que aquí está nuestro Small Market de Montpellier

