Small X & Loun La Place Paris

Small X, tête d’affiche du rap marocain, sera en concert à La Place le 12 décembre pour une date parisienne exceptionnelle. Accompagné de ses invités Loun, Wassem et Raste, il offrira au public des moments exclusifs et une performance authentique, nourrie de ses origines et de son univers unique.

Small X est un rappeur d’origine marocaine dont le parcours musical est étroitement lié à son ancien duo de renom, Shayfeen, qui a fait connaître le rap marocain dans le monde entier. Aujourd’hui, en solo, il séduit par ses rimes incisives et son charisme magnétique, représentant le rap marocain avec une fierté démesurée. Son influence ne cesse de croître, sa musique est le reflet fidèle de sa personnalité, comme il le dit lui-même : « par le peuple, pour le peuple, et rien d’autre ».

Retrouvez Small X en concert à La Place le 12 décembre prochain !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 23h30

payant Tout public.

2025-12-12T20:00:00+01:00

2025-12-13T00:30:00+01:00

2025-12-12

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/small-x-x-loun-x-raste-x-waseem-concert-rap