Smartphone, un espion dans ma poche CPB Noroît Rennes

Pourquoi notre smartphone nous espionne, expliqué de manière simple.

À rebours des cours techniques (dont on sort souvent encore plus déboussolé), ces trois conférences sur le numérique proposent d’aborder Internet et son usage par les préoccupations des participants et d’y répondre par des conseils de bon sens, à la portée de tous. De la navigation à la sécurité, au paiement sur Internet, ou la gestion de ses mots de passe, de son smartphone, nous verrons avec humour comment apprivoiser cet outil et essayer de ne plus faire partie des très nombreux « j’ai tout perdu », « je n’arrive plus à me connecter » et surtout « j’aurais pas dû cliquer là ». Mais nous verrons aussi les enjeux lourd pour nos données personnelles et les questions que soulève l’utilisation de cet outil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T21:30:00.000+01:00

02 99 27 74 00

CPB Noroît 28 Rue Charles Géniaux, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine