Smashed Gandini Jungling Cholet
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 24 EUR
Début : 2025-10-08 20:30:00
fin : 2025-10-08 21:30:00
2025-10-08
Un ballet de pommes et de jongleurs, drôle, grinçant et terriblement British. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
