Smashed Sarlat-la-Canéda samedi 27 septembre 2025.

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Vous êtes cordialement invité à un goûter que vous n’oublierez jamais…

Smashed c’est 9 jongleurs, 80 pommes,4 services de vaisselle et une bande- son qui va de Tammy Wynette au Music-Hall en passant par Bach.

Un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement inspiré par le Tanztheatre de Pina Bausch, une succession de tableaux vivants, comme des photographies anciennes, qui évoquerait la guerre, un amour perdu et le charme désuet de l’afternoon tea.

Créée en 1992 par les jongleurs Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, Gandini Juggling ne cesse de réinventer et de vivifier l’art du jonglage, en écrivant les nouvelles formes d’un cirque toujours contemporain.

Depuis leurs débuts, les Gandini ont joué plus de 5000 fois dans plus de 50 pays. Ils se produisent dans de nombreux festivals et lieux prestigieux à travers le monde. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

