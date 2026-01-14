SMASHED

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 21:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Smashed ce sont 9 jongleurs, 80 pommes, 4 services de vaisselle et

une bande-son qui va de Tammy Wynette au Music-Hall en passant

par Bach.

Smashed est un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement

inspiré par le Tanztheatre de Pina Bausch, Smashed est une succession de tableaux vivants, comme des photographies anciennes qui évoqueraient la guerre, un amour perdu et le charme désuet de l’afternoon tea.

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

English :

Smashed is 9 jugglers, 80 apples, 4 sets of dishes and a soundtrack

from Tammy Wynette to Music-Hall to Bach

to Bach.

Smashed is a sensational blend of virtuosity in movement:

inspired by Pina Bausch?s Tanztheatre, Smashed is a succession of tableaux vivants, like old photographs evoking war, lost love and the old-fashioned charm of afternoon tea.

L’événement SMASHED Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons