SMECTAL PUITS DE JOUR Lauzerte

SMECTAL Samedi 29 novembre, 22h30 PUITS DE JOUR Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:30:00

Fin : 2025-11-29T22:30:00 – 2025-11-29T23:30:00

Après des années passées à écumer les routes de France pour y jouer différents spectacles de rue et de cirque moderne sous chapiteau (La Caravanedes Songes, Vistanis…), Monsieur A. (guitare) et moi-même, Monsieur R. (cris), nous sommes rendus compte que c’était fatiguant.

C’est un rendez-vous avec Véro, notre conseillère Pôle Emploi, qui nous a mis la puce à l’oreille : « Pourquoi n’essaieriez-vous pas la musique, c’est une bonne planque, et vous savez, à 40 ans, une reconversion professionnelle, c’est pas déconnant ! », qu’elle nous a dit, Véro, avant d’ajouter : « Rock star, c’est un peu plus bankable qu’artiste de rue ».

« Mégateuf, v’là le businessplan », nous lui répondâmes. Et c’est ainsi que nous recrutâmes deux (vrais) musiciens, Monsieur S. (batterie) et Monsieur G. (basserie), pour faire du Metal de type Metalmaispasque, 50% con (parce que nous fûtes clowns), 50% sensuel (parce que nous fûtes beaux), 100% consensuel (pour que nous serâtes célèbres).

PUITS DE JOUR 16 place des Cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Métal Rock