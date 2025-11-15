Smelling glue : exposition + atelier + projection upstairs galerie Rennes

Smelling glue : exposition + atelier + projection upstairs galerie Rennes Samedi 15 novembre, 14h00 Entrée libre

Smelling glue, une exposition collective à Upstairs galerie

L’Imprimerie Nocturne vous propose un week-end sous le signe du DIY ! Entre collage et fanzine, venez découvrir l’art de la récup ‘et du système D artistique !

L’exposition _**Smelling Glue**_ se concentre sur le collage papier avec Laura Marc et Hélène Arzh et le collage urbain avec le collectif rennais Les Murs Râlent. Puis sur la porosité entre ces deux univers avec Karedwen, Nïle et Aï Aïko.

✨Samedi 15 novembre : le programme !✨

**✂️ 14h > 16h Atelier DIY collage et fanzinat**

Ces deux moyens d’expression ne demandent aucun pré-requis artistique et technique, et très peu de matériel. En compagnie d’une partie des artistes de l’exposition, venez réaliser votre collage et/ou couverture de fanzine !

Atelier gratuit, matériel fourni – Jauge limitée, [lien d’inscription pour réserver](https://www.helloasso.com/associations/imprimerie-nocturne/evenements/atelier-collage-et-fanzinatdHXvEsBDDml2PqQOQ3l9mD6vckp4)

** ️ 16h30 Projection Fanzinat**

_Fanzinat, Passion et histoires des fanzines en France_, un documentaire de Laure Bessi, Guillaume Gwardeath et Jean-Philippe Putaud-Michalski sera projeté pour vous plonger dans le monde palpitant de la microédition alternative.

Durée du film : 1h11

** 18h – Vernissage de l’exposition en présence des artistes, boisson et grignotages – Stand d’œuvres sur place**

Entrée libre

Exposition visible :

Samedi 15 novembre 11h – 19h

Dimanche 16 novembre 14h – 19h

Galerie UPSTAIRS, Halles en Commun, 24 avenue Jules Maniez, Rennes – Accès PMR

Métro ligne b station La Courrouze

Bus C6 arrêt Cœur de Courrouze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T20:00:00.000+01:00

https://www.facebook.com/events/715626114875834/

upstairs galerie 24 avenue jules maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine