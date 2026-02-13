SMI2G 2026 – Security Mission Information & Innovation Group, Conseil Régional Île-de-France, Saint-Ouen-sur-Seine

SMI2G 2026 – Security Mission Information & Innovation Group 23 et 24 avril Conseil Régional Île-de-France Seine-Saint-Denis

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T14:00:00+02:00

Le CMINE (Conference Management in Europe), le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’espace et la Région Île-de-France organisent, les 23 et 24 avril 2026, l’édition 2026 du SMI2G – Security Mission Information & Innovation Group, afin de discuter des prochains appels à projets relatifs à la sécurité civile (cluster 3 du Programme Horizon Europe).

Au programme : des conférences de haut niveau, des tables rondes d’experts ainsi que des sessions de pitch liés aux appels à projets du programme Horizon Europe. Les participants peuvent soumettre des pitchs pour des propositions de projets. L’événement offre aussi aux participants d’importantes opportunités de réseautage, permettant la création de consortia et le partage d’informations précieuses concernant les appels Sécurité d’Horizon Europe. Les consortiums et réseaux peuvent aussi présenter leurs travaux et résultats autour d’un marketplace.

En raison de la hausse des coûts, une participation financière de 60 € est demandée pour les deux journées.

Pour contacter l’organisateur – CMINE events : enquiries@SMI2G.eu

Le SMI2G est accueilli par la Région Île-de-France. Il est organisé par : EARTO Working Group Security and Defence research, le réseau SEREN, EOS, IMG-S, ECSO, CMINE, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’espace, et la Région Île-de-France, et est mis en oeuvre par ENLETS.

Conseil Régional Île-de-France 8 bd Victor Hugo 93400 Saint Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cet événement s’adresse aux acteurs de la recherche et de l’innovation intéressés par les appels Horizon Europe « Sociétés sûres » pour réseauter, pitcher des projets et monter des consortia. SMI2G Appels