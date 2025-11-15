Smile, l’art des crooners Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Smile, l’art des crooners

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le concert Smile est une soirée élégante et poétique, qui traverse l’histoire captivante du jazz vocal, s’inspirant du célèbre standard de Charlie Chaplin pour explorer l’héritage des crooners de Frank Sinatra à Nina Simone.

Pour capturer l’essence des époques musicales qui seront évoquées, l’Ensemble Contraste pourra compter sur le charisme du chanteur franco-britannique Hugh Coltman (2 fois Victoires du Jazz), familier de ces figures emblématiques du jazz.

Sur des arrangements originaux, imprégnés du romantisme des cordes l’alto d’Arnaud Thorette et la contrebasse d’Alix Merckx et l’énergie jazzistique du piano de Johan Farjot, le concert Smile s’adresse aux novices comme aux amateurs du genre dans une soirée d’hommage aux chanteurs et chanteuses à micro. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

English : Smile, l’art des crooners

German : Smile, l’art des crooners

Italiano :

Espanol :

L’événement Smile, l’art des crooners Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)