Smile, l’art des crooners Thionville

Smile, l’art des crooners

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’Ensemble Contraste et le chanteur Hugh Coltman revisitent l’âge d’or des crooners avec Smile, l’Art des Crooners . Dans une ambiance élégante et poétique, le programme rend hommage aux grandes voix du jazz vocal, de Sinatra à Nina Simone, sur des arrangements raffinés. Une escapade musicale entre swing, émotion et charme intemporel, pour novices et passionnés.

Distribution Hugh Coltman, chant, Arnaud Thorette, alto & direction artistique, Alix Merckx, contrebasse, Johan Farjot, piano & arrangementsTout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

Ensemble Contraste and singer Hugh Coltman revisit the golden age of crooners with « Smile, the Art of Crooners ». In an elegant, poetic atmosphere, the program pays tribute to the great voices of vocal jazz, from Sinatra to Nina Simone, with refined arrangements. A musical escapade of swing, emotion and timeless charm, for novices and enthusiasts alike.

Cast: Hugh Coltman, vocals, Arnaud Thorette, viola & artistic direction, Alix Merckx, double bass, Johan Farjot, piano & arrangements

German :

Das Ensemble Contraste und der Sänger Hugh Coltman lassen mit « Smile, l’Art des Crooners » das goldene Zeitalter der Crooner wieder aufleben. In einem eleganten und poetischen Ambiente würdigt das Programm die großen Stimmen des Vokaljazz, von Sinatra bis Nina Simone, mit raffinierten Arrangements. Ein musikalischer Ausflug zwischen Swing, Emotion und zeitlosem Charme, für Neulinge und Liebhaber.

Besetzung: Hugh Coltman, Gesang, Arnaud Thorette, Viola & künstlerische Leitung, Alix Merckx, Kontrabass, Johan Farjot, Klavier & Arrangements

Italiano :

L’Ensemble Contraste e il cantante Hugh Coltman rivisitano l’epoca d’oro dei crooner con « Smile, the Art of Crooners ». In una cornice elegante e poetica, il programma rende omaggio alle grandi voci del jazz vocale, da Sinatra a Nina Simone, in arrangiamenti raffinati. Un’evasione musicale all’insegna dello swing, dell’emozione e del fascino senza tempo, per neofiti e appassionati.

Cast: Hugh Coltman, voce, Arnaud Thorette, viola & direzione artistica, Alix Merckx, contrabbasso, Johan Farjot, pianoforte & arrangiamenti

Espanol :

El Ensemble Contraste y el cantante Hugh Coltman revisitan la edad de oro de los crooners con « Smile, the Art of Crooners ». En un marco elegante y poético, el programa rinde homenaje a las grandes voces del jazz vocal, de Sinatra a Nina Simone, en arreglos refinados. Una escapada musical de swing, emoción y encanto intemporal, tanto para principiantes como para aficionados.

Reparto: Hugh Coltman, voz, Arnaud Thorette, viola y dirección artística, Alix Merckx, contrabajo, Johan Farjot, piano y arreglos

L’événement Smile, l’art des crooners Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME