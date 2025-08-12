SMILE – Spectacle de mat chinois – Duo Noir Machine Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Spectacle à prix libre

Spectacle mêlant pantomime, danse, jonglage et mât chinois

SMILE – Duo Noire Machine

Cette pièce poétique, adaptée du texte Das verlorene Lächeln de Michael Ende, est une création contemporaine mêlant pantomime, danse, jonglage et mât chinois.

« Le bonheur éclate au vol. Un sourire s’en échappe et échoue parmi les feuilles mortes de l’automne. Il a perdu son auteur mais son intensité reste intacte. Il se pose sur un nouveau visage, le bouleverse un instant, puis s’en va. Les émotions transgressent nos masques sociaux, nous rassemblent, nous métamorphosent. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-14T21:30:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine