Smoking Mouse Anthony Caillet, Christophe Girard Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Smoking Mouse Anthony Caillet, Christophe Girard

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11 12:00:00

2026-01-11

Débridée, intimiste et généreuse, la musique de Smoking Mouse en appelle aux sens. Fondé en 2011, ce duo de chambre qui se produit un peu partout en Europe impose sa propre identité par le biais d’un discours narratif mêlant écriture originale et improvisation.

C’est un réel et singulier voyage que proposent ces deux musiciens à travers ce projet aux esthétiques multiples, à la fois libre et surprenant par sa richesse de timbre et ses différentes dynamiques. .

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

