SMOKY BOAT CONCET LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 13 mars 2026.

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 23:30:00

2026-03-13

musique grecque et des balkans
Sortie de résidence   .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76  accueil@lamaisondelaterre.fr

English :

greek and balkan music

