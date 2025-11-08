SMOOTH AS FIASCO Place Roger Panouse Tournefeuille

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 21:45:00

Dans une célébration absurde et foutraque, le jeune collectif Bislacco entremêle avec brio cirque, théâtre et musique. Fêter ou sombrer … Telle est leur devise !

En ce jour boueux, un groupe d’individus drolatiques et pathétiques se réunit pour une célébration aux allures de cabaret. Il y a ceux qui veulent coûte que coûte s’exprimer et ceux qui s’embourbent dans leurs propres pensées… 11 .

English :

The young Bislacco collective brilliantly interweaves circus, theater and music in an absurd, madcap celebration. Celebrate or sink? That’s their motto!

German :

In einer absurden und verrückten Feier verwebt das junge Kollektiv Bislacco auf brillante Weise Zirkus, Theater und Musik miteinander. Feiern oder untergehen? Das ist ihr Motto!

Italiano :

In una celebrazione assurda e folle, il giovane collettivo Bislacco intreccia brillantemente circo, teatro e musica. Festeggiare o affondare? Questo è il loro motto!

Espanol :

En una celebración absurda y alocada, el joven colectivo Bislacco entrelaza brillantemente circo, teatro y música. ¿Celebrar o hundirse? Ése es su lema

