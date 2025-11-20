Smooth Motion en concert MJC Morlaix

Smooth Motion en concert

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

L’histoire du Rock’n’roll, ils la connaissent sur le bout des doigts. Leurs compositions se construisent autour d’un esprit rock garage, à tendance psychédélique.

En 2017 ils se font remarquer par Jean-Louis Brossard, directeur des Transmusicales, et sont programmés pour jouer lors du festival, véritable tremplin pour le groupe. SMOOTH MOTION sur scène c’est une overdose d’énergie, ils se confessent et se dévoilent au grand jour, les tripes à l’air, le sang bouillonnant. Il faut les voir et les entendre… pour y croire. Leur dernier album, Boogie Inside , sorti en 2021, les voit s’éloigner un peu du garage pour enlacer un son plus blues-rock et très seventies.

Le groupe créé en 2011 par 4 amis Paimpolais (Côtes d’Armor, Bretagne) est composé de François Martin (chant et guitare), Camille Goëllaen (orgue), Louis Keromest (basse), et Colin Goëllaen (batterie). .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

