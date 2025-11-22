Snatch ! par la Compagnie Daruma Place Grégoire de Tours Brioude

Snatch ! par la Compagnie Daruma

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pour cette nouvelle création, la chorégraphe et interprète Milène Duhameau sonde les difficultés à se relever et à avancer et nous propose pour y remédier, une pièce enlevée à l’énergie libératrice.

.

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24 animation@ville-brioude.fr

English :

For this new creation, choreographer and performer Milène Duhameau probes the difficulties of getting up and moving forward, and offers us a lively piece with liberating energy.

German :

In ihrem neuen Werk untersucht die Choreografin und Performerin Milène Duhameau die Schwierigkeiten, sich wieder aufzurichten und weiterzumachen, und schlägt uns als Lösung ein schwungvolles Stück mit befreiender Energie vor.

Italiano :

In questo nuovo lavoro, la coreografa e danzatrice Milène Duhameau esplora le difficoltà di rialzarsi e andare avanti, offrendoci un pezzo vivace con un’energia liberatoria.

Espanol :

En esta nueva obra, la coreógrafa y bailarina Milène Duhameau explora las dificultades de levantarse y seguir adelante, y nos ofrece una pieza viva con una energía liberadora.

L’événement Snatch ! par la Compagnie Daruma Brioude a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne