SNCF Gares & Connexions – Plongez au cœur de la Gare du Nord (45 minutes) Showroom d’innovations de SNCF Gares & Connexions – Paris Gare du Nord Paris

SNCF Gares & Connexions – Plongez au cœur de la Gare du Nord (45 minutes) Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00 Showroom d’innovations de SNCF Gares & Connexions – Paris Gare du Nord Paris

Inscription à partir du 2 septembre 2025.

Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com/ pour retrouver le programme complet des JEP SNCF.

Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte.

15 places maximum par session.

Partez à la découverte du patrimoine de la Gare du Nord !

SNCF Gares & Connexions vous propose une immersion inédite dans l’histoire et les transformations de la gare à travers les époques. Construite au XIXe siècle par l’architecte Jacques-Ignace Hittorff, elle est aujourd’hui la plus grande gare d’Europe, accueillant plus de 750 000 voyageurs par jour. Véritable joyau du patrimoine français, elle témoigne d’un héritage architectural et historique exceptionnel.

Accompagnés de Claude Le Breton, architecte au Studio Patrimoine d’AREP, et des équipes de SNCF Gares & Connexions, plongez au coeur de l’histoire et du patrimoine de la gare. Rendez-vous au showroom d’innovations de SNCF Gares & Connexions, au niveau -2 de la gare. Munissez vous de votre passe NAVIGO pour y accéder.

Showroom d’innovations de SNCF Gares & Connexions – Paris Gare du Nord 18 rue de Dunkerque 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] Gare du Nord, Hall 4, Niveau -2, dans la zone d’échange RER B et D. Pass NAVIGO obligatoire

Journées européennes du patrimoine 2025

© SNCF Gares & Connexions