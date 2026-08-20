SNCF Groupe : Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris, Paris Gare de Lyon, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Paris Gare de Lyon · Paris
Informations pratiques
SNCF Groupe : Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris 19 et 20 septembre Paris Gare de Lyon Paris
Limité à 17 personnes par créneau. Ouverture des inscription le 3 septembre à 12h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
La Tour de l’horloge de la gare de Lyon domine la place Louis-Armand à Paris depuis 125 ans.
Vous êtes exceptionnellement invités à gravir ses 370 marches pour atteindre son sommet, à 61 mètres de hauteur : à travers de nombreux documents exposés à chaque étage vous découvrirez les secrets de celle qui était, en 1900, la deuxième plus grande horloge du monde…
Paris Gare de Lyon Place Louis-Armand 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France http://sn.cf/parisgaredelyon https://www.facebook.com/parisgaredelyon;https://twitter.com/ConnectGares [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/tour-de-lhorloge-de-la-gare-de-lyon »}] Métro Gare de Lyon
Visite commentée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon
©Ariane Silvestre
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