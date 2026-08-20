SNCF Groupe : Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris, Paris Gare de Lyon, Paris

Informations pratiques

SNCF Groupe : Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris 19 et 20 septembre Paris Gare de Lyon Paris

Limité à 17 personnes par créneau. Ouverture des inscription le 3 septembre à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

La Tour de l’horloge de la gare de Lyon domine la place Louis-Armand à Paris depuis 125 ans.

Vous êtes exceptionnellement invités à gravir ses 370 marches pour atteindre son sommet, à 61 mètres de hauteur : à travers de nombreux documents exposés à chaque étage vous découvrirez les secrets de celle qui était, en 1900, la deuxième plus grande horloge du monde…

Paris Gare de Lyon Place Louis-Armand 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France http://sn.cf/parisgaredelyon https://www.facebook.com/parisgaredelyon;https://twitter.com/ConnectGares [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/tour-de-lhorloge-de-la-gare-de-lyon »}] Métro Gare de Lyon

Visite commentée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon

©Ariane Silvestre