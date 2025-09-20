SNCF Réseau : Découvrez le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Nantes Gare de Nantes – Quai 1 Nantes

SNCF Réseau : Découvrez le Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Nantes Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Gare de Nantes – Quai 1 Loire-Atlantique

Visite gratuite, chaussures confortables, Inscription sur https://affluences.com à partir du 5 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le COGC de Nantes vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Rencontrez les régulateurs et Chefs Circulation, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation et la régulation des trains en toute sécurité.

Au programme :

• Présentation du métier de régulateur, Chef Circulation

• Découverte des installations techniques (Tour de contrôle ferroviaire)

• Échanges avec les agents SNCF Réseau

Gare de Nantes – Quai 1 27 boulevard Stalingrad 44000 Nantes

Journées européennes du patrimoine 2025

EIC Bretagne Pays de la Loire