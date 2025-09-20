SNCF Réseau : Découvrez le poste d’aiguillage de Thouars ! Place Clément Ménard Thouars

Visite gratuite, chaussures confortables, Inscription sur https://affluences.com à partir du 5 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de Thouars vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.

Au programme :

• Présentation du métier d’aiguilleur

• Découverte des installations techniques

• Échanges avec les agents SNCF Réseau

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Place Clément Ménard, 79100 Thouars, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

