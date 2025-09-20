SNCF Réseau : Découvrez le poste d’aiguillage du site du Blottereau à Nantes ! Blottereau Nantes

Visite gratuite, chaussures confortables, Inscription sur https://affluences.com à partir du 30 août à 12h00. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de du site du Blottereau à Nantes vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.

Au programme :

• Présentation du métier d’aiguilleur

• Découverte des installations techniques

• Échanges avec les agents SNCF Réseau

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Blottereau 37 rue de la Pâture 44000 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

EIC Bretagne Pays de la Loire