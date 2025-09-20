SNCF Réseau : Découvrez le poste d’aiguillage du Tram Train à Nantes Poste d’Aiguillage Tram Train Nantes

SNCF Réseau : Découvrez le poste d’aiguillage du Tram Train à Nantes Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste d’Aiguillage Tram Train Loire-Atlantique

Visite gratuite, chaussures confortables, Inscription sur https://affluences.com à partir du 5 septembre 2025. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage du Tram-Train de Nantes vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.

Au programme :

• Présentation du métier d’aiguilleur

• Découverte des installations techniques

• Échanges avec les agents SNCF Réseau

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Poste d'Aiguillage Tram Train Chemin du Pont de l'Arche de Mauves 44000 Nantes Tramway ligne 1, arrêt moutonnerie + 5 minutes à pied : Pas de parking proposé

