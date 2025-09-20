SNCF Voyageurs – Du Passé au Futur : Voyage au cœur d’une halle historique et d’un train nouvelle génération Centre polytechnique de Nanterre-la-Folie Nanterre

SNCF Voyageurs – Du Passé au Futur : Voyage au cœur d’une halle historique et d’un train nouvelle génération Centre polytechnique de Nanterre-la-Folie Nanterre samedi 20 septembre 2025.

SNCF Voyageurs – Du Passé au Futur : Voyage au cœur d’une halle historique et d’un train nouvelle génération Samedi 20 septembre, 09h00 Centre polytechnique de Nanterre-la-Folie Hauts-de-Seine

70 places disponibles. Lien d’inscription à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous êtes invités à découvrir les coulisses d’un lieu emblématique mêlant histoire et innovation. Le centre polytechnique de Nanterre La Folie ouvre ses portes, offrant une plongée dans son patrimoine architectural et industriel. Cette journée sera également l’occasion de monter à bord d’un tout nouveau train de la ligne E : le RER Nouvelle Génération (RER NG). Un parcours mêlant mémoire du site et des échanges technique autour du nouveau train.

Centre polytechnique de Nanterre-la-Folie 139 rue Alma-Mahler 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] RER A, Transilien L : Gare de Nanterre-Université

RER E : Gare de Nanterre-la-Folie

Visite commentée

Sabourin Johan