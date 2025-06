SNCFETE LA MUSIQUE ! – Place du Ravelin Toulouse 21 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

SNCFETE LA MUSIQUE !

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

2025-06-21

Venez fêter la Fête de la Musique place du Ravelin !

Les DJ du collectif TGV vous donnent rendez-vous pour des sets hauts en couleur afin de fêter ensemble la SNCFETE la musique. Au programme musique électronique.

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and celebrate the Fête de la Musique on Place du Ravelin!

German :

Feiern Sie die Fête de la Musique auf dem Place du Ravelin!

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête de la Musique in Place du Ravelin!

Espanol :

¡Venga a celebrar la Fiesta de la Música en la Place du Ravelin!

L'événement SNCFETE LA MUSIQUE ! Toulouse