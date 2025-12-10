SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

SNIM Semaine Nautique Internationale Méditerranée

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026.



Sous réserve de conditions météo favorables. Quai de Rive Neuve Pavillon flottant Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La 60e édition de la Semaine Nautique Internationale de Méditerranée se prépare à accueillir un plateau de choix à l’occasion du week-end de Pâques.

La SNIM est une régate grade 3 comptant pour les Championnats Méditerranée IRC Duo et Equipage, ouverte aux IRC, Class40 et monotypes. C’est une grande course pour les IRC 0, 1, 2, 3, Solos, Duos, Class40 , avec plus de 100 équipages.

Plus que jamais, la Société Nautique de Marseille va user de tout son savoir-faire pour que cette SNIM 2026 soit attractive sportive en journée et festive en soirée ! .

Quai de Rive Neuve Pavillon flottant Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 32 03 secretariat@lanautique.com

English :

The 60th edition of the Semaine Nautique Internationale de Méditerranée is gearing up to welcome a top-notch line-up over the Easter weekend.

