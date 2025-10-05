SNIPER – 6MIC Aix En Provence

SNIPER Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC, en accord avec HOOK-UP, presente: SNIPER SNIPER est un groupe de hip-hop français originaire du Val-d’Oise dont la genèse remonte à l’édition 1997 des Francofolies de La Rochelle. Initialement composé de DJ Boudj et des rappeurs Aketo Blacko et Tunisiano, SNIPER sortira trois albums mythiques : Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006) vendus au total à plus d’un million d’exemplaires. Après ces succès commerciaux et de nombreux concerts à travers le monde, Blacko quittera le groupe une première fois. Aketo et Tunisiano sortiront alors en binôme l’album À toute épreuve (2011) avant de retrouver le troisième membre de SNIPER pour un ultime album commun Personnalité Suspecte (2018). Aujourd’hui officiellement en duo, Aketo et Tunisiano continuent à faire vivre SNIPER. Les deux artistes se produisent sur scène sous une nouvelle formation, faisant ainsi revivre les classiques et découvrir de nouveaux titres.Ouverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13