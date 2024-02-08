SNIPER – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

SNIPER – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne vendredi 30 janvier 2026.

SNIPER Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : SNIPERSNIPER est un groupe de hip-hop français originaire du Val-d’Oise dont la genèse remonte à l’édition 1997 des Francofolies de La Rochelle.Initialement composé de DJ Boudj et des rappeurs Aketo Blacko et Tunisiano, SNIPER sortira trois albums mythiques : Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006) vendus au total à plus d’un million d’exemplaires.Après ces succès commerciaux et de nombreux concerts à travers le monde, Blacko quittera le groupe une première fois. Aketo et Tunisiano sortiront alors en binôme l’album À toute épreuve (2011) avant de retrouver le troisième membre de SNIPER pour un ultime album commun Personnalité Suspecte (2018).Aujourd’hui officiellement en duo, Aketo et Tunisiano continuent à faire vivre SNIPER. Les deux artistes se produisent sur scène sous une nouvelle formation, faisant ainsi revivre les classiques et découvrir de nouveaux titres.En parallèle de leurs carrières solo, ils préparent un nouveau projet pour la fin d’année 2023, soucieux de cultiver leur passion et de rencontrer leur public toujours présent à chaque apparition.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69