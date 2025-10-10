SNIPER « Live Band » en concert exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

SNIPER « Live Band » en concert exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes samedi 7 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 19:00 – 23:00

Gratuit : non À partir de 25,99 € Tout public

SNIPER est un groupe de hip-hop français originaire du Val-d’Oise dont la genèse remonte à l’édition 1997 des Francofolies de La Rochelle. Initialement composé de DJ Boudj et des rappeurs Aketo Blacko et Tunisiano, SNIPER sortira trois albums mythiques : Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006) vendus au total à plus d’un million d’exemplaires. Après ces succès commerciaux et de nombreux concerts à travers le monde, Blacko quittera le groupe une première fois. Aketo et Tunisiano sortiront alors en binôme l’album À toute épreuve (2011) avant de retrouver le troisième membre de SNIPER pour un ultime album commun Personnalité Suspecte (2018).Depuis leur retour sur scène en 2024, et un concert COMPLET au Warehouse en octobre 2024, c’est plus de 50 concerts donnés, une quinzaine à guichets fermés qui ont permis au groupe de renouer avec son public fidèle tout en conquérant de nouvelles audiences.Fort de cette dynamique, SNIPER propose depuis 2025 une nouvelle formule scénique, avec un live band complet : Herman (guitariste/clavier, de Green Montana), Vincent Charpin, (Batteur de Jahneration, Saint Levant), Alexandre Koneski (bassiste de Zoui), Dj Blaiz (Isha & Limsa, Flynt, Scred connexion). Ce nouveau groupe mêle rap, instrumentation live et show lumière explosif, avec une création de master « Yoda » (éclairagiste et scnénographe de Vald, Kalash…), offrant une expérience scénique inédite, taillée pour les grandes salles et festivals.Première partie : MC MAX + DJ BRIXI ELYSSE

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/sniper-live-band-en-concert-exclusif-a-nantes