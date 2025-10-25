Snoezelen à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Snoezelen à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 25 octobre 2025.

Snoezelen à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Un atelier permettant à l’enfant et à son parent de vivre un vrai moment de partage, de détente et d’éveil aux sens .

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

A workshop that allows children and their parents to experience a real moment of sharing, relaxation and awakening of the senses.

German :

Ein Workshop, der es dem Kind und seinem Elternteil ermöglicht, einen echten Moment des Teilens, der Entspannung und der Erweckung der Sinne zu erleben.

Italiano :

Un laboratorio in cui i bambini e i loro genitori possono condividere un vero momento di relax e risvegliare i loro sensi.

Espanol :

Un taller en el que los niños y sus padres podrán compartir un auténtico momento de relajación y despertar sus sentidos.

