Snoezelen avec Anais Joly à la médiathèque de Mery-sur-Seine Méry-sur-Seine

Snoezelen avec Anais Joly à la médiathèque de Mery-sur-Seine

Médiathèque Jean Monet Méry-sur-Seine Aube

Le vendredi 10 octobre 2025 à 9h45

Stimulation multisensorielle pour des séances de détente avec Anais Joly.

UNIQUEMENT pour les enfants de 0 à 5ans

Plusieurs séances disponible à 9h45 10h30 11h15

Inscription jusqu’au 8 octobre .

Médiathèque Jean Monet Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est +33 3 25 21 21 23

