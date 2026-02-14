Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Snoezelen Lundi 23 février, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – De la naissance à 3 ans – Futurs et jeunes parents d’enfants de 0/3 ans

Bienvenue dans cet espace pour un moment privilégié parent-enfant ou de répit pour le parent.

Le Snoezelen vous apportera un éveil et/ ou de la détente par ses objets sensoriels et son ambiance tamisée.

Chacun, à son rythme et ses envies, découvrira cet espace aménagé de sons, de lumières et d’objets. Chaque émotion sera accueillie dans la bienveillance et pourra être valorisée en y déposant des mots dessus.

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Eveil sensoriel