Snoezelen Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Snoezelen Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement jeudi 4 septembre 2025.

Snoezelen

Jeudi 4 septembre 2025 de 10h15 à 10h45, de 11h15 à 11h45 et de 15h à 15h30.

3 séances.

Vendredi 5 septembre 2025 de 9h15 à 9h45, de 10h15 à 10h45, de 11h15 à 11h45 et de 15h à 15h30.

4 séances. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Vendredi 2025-09-04

fin : 2025-09-05

2025-09-04 2025-09-05

La Compagnie Fabulouse installe au Divadlo un espace sensoriel exceptionnel afin de permettre aux petit-touts de vivre un moment hors du temps magique et inoubliable !Enfants

L’espace snoezelen, c’est quoi ? Un espace d’exploration sensorielle plongez au cœur d’une atmosphère propice à la détente, au relâchement et à la découverte.

Pour qui ? Pour les petit-touts à partir de 3 mois et jusqu’à 3 ans, par groupe de 15 maximum. Compter le temps de se déchausser en plus du temps d’immersion.



Attention, l’espace Snoezelen n’est pas un spectacle mais un atelier !



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Compagnie Fabulouse installs an exceptional sensory space at the Divadlo to allow little ones to experience a magical and unforgettable moment out of time!

German :

Die Compagnie Fabulouse richtet im Divadlo einen außergewöhnlichen Raum für die Sinne ein, damit die Kleinen einen magischen und unvergesslichen Moment außerhalb der Zeit erleben können!

Italiano :

La Compagnie Fabulouse allestisce un eccezionale spazio sensoriale al Divadlo per regalare ai più piccoli un momento magico e indimenticabile fuori dal tempo!

Espanol :

La Compagnie Fabulouse instala en el Divadlo un espacio sensorial excepcional para que los más pequeños vivan un momento mágico e inolvidable fuera del tiempo

