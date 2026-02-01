Snoezelen

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 09:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Détendez les tout petits avec Anaïs JOLY ! Anaïs, practicienne en soin sensoriel, art-thérapie et snoezelen vous propose trois séances multi-sensorielles à 9h30, 10h et 10h30. Ces séances durent environ 30 minutes et sont dédiés aux enfants de 0 à 3 ans.

Qu’est-ce-que le Snoezelen ? Il s’agit d’une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable. On y fait appel aux cinq sens l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher.

Attention ! Les places sont limitées, il est impératif de vous inscrire au préalable auprès de la médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Snoezelen Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne