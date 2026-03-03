Snoop doc Concert et projection La Grande Boutique Langonnet
Snoop doc Concert et projection La Grande Boutique Langonnet mercredi 25 mars 2026.
Snoop doc Concert et projection
La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet Morbihan
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25
19h performance sonore improvisée par Eric Thomas.20h30 Step Across the Border, film documentaire & musical de Nicolas Humbert et Werner Penzel. .
La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83
