Snoop doc Concert et projection La Grande Boutique Langonnet

Snoop doc Concert et projection

La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet Morbihan

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

19h performance sonore improvisée par Eric Thomas.20h30 Step Across the Border, film documentaire & musical de Nicolas Humbert et Werner Penzel. .

La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

