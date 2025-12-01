Snow Foot Jeux en extérieur Sur le Front neige Bagnères-de-Bigorre

Snow Foot Jeux en extérieur

Sur le Front neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:30:00

fin : 2025-12-28 19:15:00

Date(s) :

2025-12-28

Le SnowFoot revient à La Mongie !

Cette saison, le SnowFoot fait son grand retour dans la station du Grand Tourmalet, avec encore plus de fun et de nouveautés !

Au programme des surprises, des activités insolites… et, pour l’ambiance, un DJ viendra spécialement mettre le feu à la neige sur quelques dates ! Un rendez-vous convivial et unique, mêlant sport, rire et esprit d’équipe dans un décor montagnard exceptionnel.

.

Sur le Front neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

SnowFoot returns to La Mongie!

This season, SnowFoot returns to the Grand Tourmalet resort, with even more fun and new features!

On the program: surprises, unusual activities? and, for the atmosphere, a DJ will come to set the snow on fire on a few dates! A unique, friendly event, combining sport, laughter and team spirit in an exceptional mountain setting.

German :

Der SnowFoot kehrt nach La Mongie zurück!

Diese Saison kehrt der SnowFoot in den Skiort Grand Tourmalet zurück, mit noch mehr Spaß und Neuheiten!

Auf dem Programm stehen Überraschungen, ungewöhnliche Aktivitäten und für die richtige Stimmung sorgt ein DJ, der an einigen Terminen den Schnee zum Glühen bringen wird! Ein geselliges und einzigartiges Treffen, das Sport, Lachen und Teamgeist in einer außergewöhnlichen Berglandschaft verbindet.

Italiano :

La SnowFoot torna a La Mongie!

Questa stagione, SnowFoot torna nella stazione del Grand Tourmalet, con ancora più divertimento e novità!

In programma: sorprese, attività insolite e, per l’atmosfera, un DJ verrà appositamente per infiammare la neve in alcune date! Un evento unico e conviviale, che unisce sport, risate e spirito di squadra in un contesto montano eccezionale.

Espanol :

¡SnowFoot vuelve a La Mongie!

Esta temporada, SnowFoot vuelve a la estación del Grand Tourmalet con más diversión y novedades

En el programa: sorpresas, actividades insólitas… y, para animar el ambiente, ¡un DJ vendrá especialmente para incendiar la nieve en algunas fechas! Un acontecimiento único, amistoso, que combina deporte, risas y espíritu de equipo en un marco excepcional de montaña.

L’événement Snow Foot Jeux en extérieur Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65