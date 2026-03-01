Snow N’Groove Station du Hautacam Beaucens

Snow N’Groove

Station du Hautacam HAUTACAM Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars prochain, ça va résonner du côté du Hautacam.

Le Snow N’Groove débarque avec un événement musical et immersif sur le massif fétiche de la vallée d’Argelès-Gazost.

Dès 16h, DJ sets et animations feront monter l’ambiance en attendant le coucher du soleil.

À partir de 18h30, l’espace restauration ouvrira ses portes pour profiter d’un moment gourmand en terrasse.

Puis, dès 20h30, la soirée se poursuivra à l’intérieur pour une seconde partie festive rythmée par des scénographies lumineuses, des performances artistiques et des DJ sets jusqu’à minuit.

Réservation en ligne.

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Station du Hautacam HAUTACAM Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On March 28, the Hautacam will be the place to be.

Snow N’Groove arrives with an immersive musical event on the Argelès-Gazost valley?s most famous mountain.

Starting at 4pm, DJ sets and entertainment will get the mood going as we wait for the sun to set.

From 6:30 p.m., the restaurant opens its doors for gourmet dining on the terrace.

Then, from 8:30 p.m., the evening continues indoors for a festive second half featuring light displays, artistic performances and DJ sets until midnight.

Book online.

L’événement Snow N’Groove Beaucens a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65