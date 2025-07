SNOW PARTY Pollestres

SNOW PARTY Pollestres dimanche 13 juillet 2025.

SNOW PARTY

Place de l’Europe Pollestres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-13 20:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Une soirée complètement givrée pour une ambiance magique et décalée à partager en famille, entre amis !!!

Place de l’Europe Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

English :

A completely frosted evening for a magical, offbeat atmosphere to share with family and friends!

German :

Ein völlig vereister Abend für eine magische und schräge Atmosphäre, die man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann!

Italiano :

Una serata assolutamente gelida con un’atmosfera magica e fuori dagli schemi da condividere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Una velada totalmente helada con un ambiente mágico y fuera de lo común para compartir con la familia y los amigos

L’événement SNOW PARTY Pollestres a été mis à jour le 2025-07-04 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME