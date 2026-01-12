Snow Rugby Ardiden Secteur skiable Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur
Snow Rugby Ardiden Secteur skiable Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur samedi 7 mars 2026.
Snow Rugby Ardiden
Secteur skiable Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Découvre les joies du rugby lors d’un week-end complètement givré à Luz Ardiden.
Tout le week-end, Luz Ardiden passe en mode rugby ! Au programme ? Des initiations au rugby à toucher ouvertes à tous, des animations autour du rugby et la diffusion des matchs du Tournoi des Six Nations dans certains de nos points de restauration.
.
Secteur skiable Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the joys of rugby during a frosty weekend at Luz Ardiden.
All weekend long, Luz Ardiden goes into rugby mode! On the program? Initiations to touch rugby open to all, rugby-related activities and the broadcasting of Six Nations Tournament matches in some of our catering outlets.
L’événement Snow Rugby Ardiden Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65